Ev Detox-a Post-Havînê ji Payîzê re Pêdiviya Çermê We Ji Nû Veیییی Bikin

Her çiqas havîn ji aliyê teknîkî ve heta dawiya meha îlonê bidome jî, lê belê her kes bi awayekî nefermî xatirê xwe ji demsala piştî Cejna Karkeran dixwaze. Serê lîsteya karên ji bo amadekariya payîzê? Piştî demsala dilşewatiya havînê hin hezkirina pir hewce bide çermê me. Bifikirin: têkçûnên pir caran di nav de hewzên bi klorê, sê mehan ji her tiştî pembe û belkî jî pir zêde sunbathing. Tevî ku em di baweriyê de ne sunscreen tê sepandin hemû havîn, tiştên wek porên girtî, cildekî hişk, zirara tavê û lêvên şikestî bi gelemperî di dawiya Tebaxê de xemgîn in. Xweşbextane, ya ku hewce dike ji bo nûvekirina rengê we çend guheztinên rûtîniya lênihêrîna çermê ya havîna weya heyî ye. Pêdivî bi rêbernameyek piçûk heye? Li ser serişteyan bixwînin ka meriv çawa çermê xwe piştî havînê paqij dike.

Porên paqij ên kûr

Piştî çend mehan ji hewaya germ û şil, we belkî ferq kir ku ter, ax û rûn li ser rûyê çermê we çêdibe. Xwîna we, bi makyaj û qirêjiyê re tevlihev dibe, dikare zirarê bide rûyê we û bibe sedema xitimandina poran. Ji bo ku xuyabûna poran baştir bikin û pêşî li şikestinan bigirin, rûyê xwe bi maskek paqijker paqij bikin. Yek ji bijareyên me Maskeya Paqijkirina Porên Kûr ên Erdê Rare ya Kiehl e, ku bi Kîleya Spî ya Amazonian ve hatî çêkirin ku ji bo paqijkirina çerm, derxistina nepaqijiyan, kêmkirina hilberîna sebum, û bi xuyanî ku poran hişk bike, hatî çêkirin.

Nerm kirin, şil kirin, şil kirin

Bi giranî, em ciddî ne. Em behsa kremên şevê, kremên rojê, kremên SPF, rûn, kremên laş dikin... çiqas zêde, baştir. Klor, ava şor û tîrêjên UV dikarin çermê we zuwa bikin, ji ber vê yekê netirsin ku hûn moisturizer bikin. Kerama Moisturîzasyona CeraVe xwedan tevnek dewlemend û lê ne rûn e û bi hêmanên bikêrhatî yên wekî asîda hîaluronîk û seramîdên şilkirî ve tê dagirtin da ku alîkariya tamîrkirin û domandina astengiya xwezayî ya çerm bike. Ew dikare li ser rû û laş jî were bikar anîn.

Tamîrkirina zirara tavê ya heyî

Gava ku ronahiya havîna we dest pê dike, dibe ku hûn dest pê bikin ku hin nîşanên zirara tavê bibihîzin - kêzikên nû, deqên tarî, an rengê çermê neyeksan bifikirin. Mixabin, hûn nekarin zirara ku ji ber tîrêjên UV-yê çêdibin paşve bixin (ji ber vê yekê pir girîng e ku meriv roj bi roj sunscreen bikar bîne), lê hûn dikarin bi serumek vîtamîna C ya mîna La Roche re bibin alîkar ku nîşanên xuya yên zirara tavê li ser rûyê çerm kêm bikin. -Posay 10% Pure Vîtamîn C Seruma Rûyê. Ew reng û tevna çerm yeksan dike, jê re nerm û şil dibe.

Antîoksîdan û sunscreen bikar bînin

Zirara tavê dikare tevahiya salê çêbibe, tewra di payiz û zivistanê de jî, ji ber vê yekê ji bermayiyên tavê dernekevin. Ji bo parastina herî zêde, La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 binihêrin û ji bo her cûreyên çerm, tevî hestiyar, minasib e. Ji bo parastina zêde li dijî êrîşkarên hawirdorê û kêmkirina nîşanên xuya yên pîrbûnê, tava rojê ya xwe bi serumek bi antîoksîdan-dewlemend mîna SkinCeuticals CE Ferulic re heval bikin.

Çermê xwe paqij bikin

Exfoliation her gav girîng e, lê bi taybetî hewce ye dema ku hûn hewl didin ku çermê xwe piştî demsalek dirêj û tîrêj ji nû ve bikin. Yek ji bijareyên me pêlên nûvekirina çermê ZO Skin Health e. Ew paqijkerek kîmyewî ye ku hucreyên çerm ên mirî ji rûyê çerm derdixe, rûnê zêde kêm dike di heman demê de çerm aram dike û aram dike. Ji bo laş, Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub biceribîne. Ev paqijkirina laşê xweş bêyî ku zêde zuwa bike, bi bandor şaneyên çerm ên mirî ji rûyê çerm radike. Bi parçikên pelçiqandî yên kernelên pîvaz û nermik, çerm nerm û nerm dibe.

Xwe derman bikin

Têkoşîna lêvên zuha bikin û bi tevlêkirina paqijkerek lêvên xwerû di rûtîniya xwe de bikin da ku ji çermê ziwa û şilbûyî ya li ser lêvên xwe xilas bibin û wan ji bo hîdratasyonê bêtir amade bikin. Piştî paqijkirina lêvên xwe, rûnahiya ku ew hewce ne bidin wan bi balmek lêv, çîçek, reng (çi ku hûn tercîh dikin) ku tê de malzemeyên wekî vîtamîna E, rûn, an aloe vera hene. Mînakî, Lancôme's Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm biceribîne, ku bi vîtamîna E, hingivê akacia, mûma hingiv û rûnê tovê gulberojê hatî çêkirin, da ku xuyangiya xêz û qermîçokên li dora lêvan kêm bike, wan bihêle, şil û şilbûyî bihêle.