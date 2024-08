Hejmara Melek 15 - Numerology. Peyama milyaket di hejmara 15 de veşartî ye.

Melek hejmara 15

bi saya Hejmara 15 Milyaket ji we re peyamek dişînin ku nîşan dide ku raman û ramanên we rêberiya we dikin ku hûn di jiyana xwe de guhertinên pêwîst bikin. Milyaketên we teşwîq dikin ku hûn bijartinên jiyanê yên baş û erênî bikin. Milyaket dê di tevahiya pêvajoya çêkirina van guhertinên pir girîng de rêber û piştgirî bikin. Di dawiya rojê de, ji van guhertinên mezin xem nekin. Hûn ê zû bibînin ku ew ê ne tenê ji we, lê yên din jî pir sûd werbigirin. Hûn ê gav bi gav dev ji adet û tixûbên xwe yên xerab ên berê yek bi yek berdin, cîh ji bo tiştek nû bikeve jiyana we.

Melek hejmara 15 ew tevliheviya lerizînên hejmara 1 û hejmara 5 e. Hejmara 1 destpêka nû, destkeftî, çalakî, serkeftin, îddîakirin, bîhnfirehiyê sembolîze dike. Ji hêla din ve, Pênc Melek, li ser enerjiya motîvasyona adaptive, çêkirina guhertinên girîng, lihevhatina bi rewşek, çêkirina guhertinên girîng, pirzimanî, îdealîzm, pejirandina bijartinên jiyanê, û çavkaniyê destnîşan dike. Ev hejmar jî we teşwîq dike ku hûn tiştan bi awayê xweya yekta û taybetî bikin. Heger tu kesî aciz neke, di bin bandora nêrîna kesekî din de tevgera xwe neguherîne. Hejmarên 5 û 15 bi hev re vibrasyona hejmara 15-ê pêk tînin, ku enerjiya evînê, afirîneriyê, serxwebûnê, hînkirina kesên din radike û bi hestiyariyê ve girêdayî enerjiyên giyanî yên bilindtir e. Hejmara 6 jî dikare ji milyaketê jimare 1 (5 + 6 = XNUMX) binav bike.

Melek Hejmar 15 jî bi xwe re peyamê tîne ku divê fikir û kirinên we her gav li ser armanc û daxwazên we bin. Ev ê ji we re bibe alîkar ku hûn ne tenê daxwazên xweyên madî bikişîne nav jiyana xwe, lê di heman demê de dê bihêle ku hûn îdealên xwe yên giyanî yên herî bilind jî biafirînin. Dema ku pêşbîniya qanûna kişandinê dikin, dîmen û erêkirinên erênî bikar bînin da ku wêneyek zelal a mijarê bistînin.

Bi nîşandana hejmara 15-an, Melaîket di heman demê de dixwazin nîşanek bidin we ku hûn dest bi karanîna têgihiştin û bîhnfirehiya xwe bikin (ya ku hûn pir caran vê hejmarê dibînin) gava ku hûn biryarên ku bandorê li ser riya jiyan û bextewariya we dikin digirin. Ev hejmar tîne bîra we ku tenê hûn daxwazên rast ên di dilê xwe de dizanin. Hûn jêhatîbûn, zanîn û şehrezayiya hundurîn, û jêhatîbûn hene ku dihêle hûn bigihîjin her tiştê ku hûn dixwazin û têdikoşin.

Ji kerema xwe ezmûnên xwe yên bi hejmarên hevpar re bi min re parve bikin. Namaste.