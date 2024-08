Melek hejmara 23

Melek jimare 23 ji taybetmendî û enerjiya hejmarên 2 û 3 pêk tê. Melekê jimare du lerizînên hevsengî û dualî (dualîtî), hevkarî, hevkarî û dîplomasî, bawerî û hêvî, xizmet û xizmeta ji bo armancên bilind, yekî dide hev. qeder û wezîfeya giyanî. Hejmara sê, di encamê de, enerjiya pêşkeftin û mezinbûnê, şahî û xweşbîniyê, xweîfadekirinê, piştgirî û alîkariyê, afirîneriyê, pêkanîna xwestekan û bala xewnan dide. Hejmara 3 jî behsa axayên hilkişiyayî dike. Hemî ev yek dike ku hevgirtina hejmarên 2 û 3, diafirîne hejmara milyaketê 23, bi enerjiyên karîzma, ragihandinê, dualîtî û civakîbûnê re vedibêje. Hejmara 23 jî dikare bi lerizîna hejmara milyaketî 5 (2 + 3 = 5) re têkildar be.

Melek jimare 23 peyamek vedigire ku we teşwîq bike ku hûn dest bi karanîna jêhatîbûn, jêhatîbûn û afirîneriya xweya xwezayî bikin da ku şahî û bextewariyê bînin nav jiyana kesên din û her weha ya xwe. Di danûstendina bi kesên din re her gav rastdar bin, tiştek veneşêrin, li dora çolê nexin. Rastî û şîretên we di axaftinê de, nemaze li ser mijarên girîng, dê her gav bêne qedirgirtin û baş qebûl kirin. Bi dilpakî û şîretên baş û kirinên din ên baş, hewl bidin ku di jiyana xwe ya rojane de alîkariya kesên din bikin. Tiştê ku hûn her roj didin gerdûnê li we vedigere, ji ber vê yekê helwestek erênî û nerînek xweşbîn li ser tiştan bihêlin, û ev ê jiyana we her gav bi aheng û hevsengiyê tije bike.

Hejmara Melek 23 ji bo we ye ku hûn zanibin ku Melaîket û Mamosteyên hilkişiyan ji we re dibin alîkar ku hûn bawerî û baweriya xwe bi Enerjiya Gerdûnê biparêzin. Xebatê bidomînin da ku xewnên xwe her roj pêk bînin û qanûna kêşanê bikar bînin da ku bigihîjin armancên xwe yên herî bilind û daxwaz û daxwazên xwe pêk bînin. Ger hûn qet gumanê hîs bikin, ji Melaîketên xwe bipirsin ku teşwîq û rêberiya ku hûn tê de biçin. Piştrast bin ku hûn dikarin her gav alîkariyê bixwazin. Milyaket her dem li cem we ne, her çend hûn carinan wê ji bîr bikin.

Hejmara 23 di heman demê de bîranînek e ku Melaîket, Serferîşte û Mamosteyên Ascended her gav berdest in, ger tiştê ku hûn hewce ne piştgirî an alîkarî be - tenê bipirsin. Bînin bîra xwe ku hûn ne hewce ne ku her tiştî bi xwe bikin.

Namaste.