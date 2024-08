Hejmara Melek 48 - Numerolojiya Melek. Sira milyaketê hejmara 48.

Melek hejmara 48

Milyaketê Hejmara 48 ji berhevkirina enerjî û taybetmendiyên hejmarên 4 û 8 pêk tê. Melek Hejmara Çar bi xwe re nirxên rastbûn û rastiyê, serkeftin û serfirazî, nirxên realîst, ked û biryar, ked û xebata pratîkî, û afirandina bingehek xurt hem ji bo paşeroja we, hem jî ji bo pêşeroja we û yên din. Jimar 4 di heman demê de bi dilxwazên me û ya ku me motîve dike ku tevbigerin ve girêdayî ye. Ji hêla din ve, Melek Hejmar 8 bi ezmûna jiyanê, pêbawerî û serxwebûnê, şehrezayiya hundurîn û hêz, pêkanîna bextewarî û dewlemendiyê bi zagona kişandinê, Karma - zagona giyanî ya gerdûnî ya li Gerdûnê - sedem û encam bi zanistê re vedibêje. , bidin û bistînin.

Melek Hejmar 48 ji Melaîketên we peyamek tîne ku çerxek an qonaxek di jiyana we de ber bi dawîbûnê ve diçe. Lêbelê, hûn ê di demek nêzîk de ji bo xebata xwe ya dijwar werin xelat kirin. Ji kêmasî û windabûna her cûre netirsin, ji ber ku dawiya nêzîk mizgîniya destpêkek nû û derfet û îmkanên mezintir ji we re dike. Serkeftin û destkeftiyên we dê ji we re bereketê bîne û di gelek waran de xelat bide we.

Milyaket Hejmar 48 dikare pêşniyar bike ku milyaketên bextewariyê li dora we dorpêç dikin û gava ku hûn di jiyana xwe de guhertinên erênî yên pêşeroj derbas dibin dê bi we re bibin. Milyaket ji we dipirsin ku hûn tirsên li ser rewşa xweya aborî bidin aliyekî û wan veguherînin enerjiyên sivik. Tu tiştek tune ku hûn bitirsin ji ber ku her tiştê ku hûn hewce ne dê ji we re peyda bibin.

Jimar 48 bi xwe re peyamê tîne ku biryardarî û keda ku we kiriye ku hûn jiyana xwe tenê bi awayê xwe li gorî bawerî û baweriyên xwe bijîn, we bi mîsyona weya giyanî û mebesta Xwedê ya jiyanê re bi tevahî li hev kiriye. Bi vî awayî, heya ku hûn li ser riya xweya bijartî bidomînin, jiyana we dê bi pirahî û bextewarî biherike. Bi piştgirî û rêberiya milyaketî ku ew didin we bawer bikin û we bi rê ve bibin. Bînin bîra xwe ku hûn ê pir caran wan bi xwerû hîs bikin.

Melekê jimare 48 jî jimareya 3 (4+8=12, 1+2=3) tîne ziman.

Namaste. Ronahiya di min de li ber ronahiya di te de serî radike.