170 tattoos stêrk (û wateyên wan): 19 celeb

Stêrk di cîhana me de yek ji sembolên herî kevn ên gelek çand, ol û pergalên baweriyê ne, ku vê wêneyê li cîhanê yek ji wan ên herî bi hêz dike. Van wateyan dikarin kesane jî bin: mînak, dibe ku hûn bixwazin tattooek stêrkê bigirin da ku armancek taybetî ya ku hûn hewl didin bigihîjin an tiştek ku we bi dest xistiye sembolîze bike.

Stêr bi gelemperî bi wêne û sembolên din re têne hev kirin da ku wateya tattooek kesane zêde bikin û sêwiranek tevlihevtir û balkêştir biafirînin. Tattooên stêrk jî dikarin bi şêwazek ku çandek taybetî temsîl dike bi girêdana wêneyê bi dem, cîh an çandek taybetî ve bêne xêz kirin. Kîjan sêwirana tattoo -stêrka ku hûn hilbijêrin, hûn dikarin pê ewle bin ku ew ê taybetî û bêhempa be!

Dîroka tattoşên stêrk

Tattoyên stêrk xwedî dîrokek kevnar û balkêş e ku li gelek çand û serdeman dirêj dibe. Di çandên cihê de, stêrk têgehên cihêreng ên wekî rêberî, parastin, ronakbîriya giyanî, şehrezayî û hetta bextewariyê sembolîze kiriye. Li vir çend rastiyên balkêş li ser dîroka tattooên stêrk hene:

Misrê kevnar: Stêrk sembola xwedayî û ronakbîriya giyanî bû. Misriyan stêrk wekî sembola parastina ji xerabiyê û bîranîna riya giyanî bikar anîn. Yewnan û Romayên kevnar: Stêrk bi xweda û lehengan ve girêdayî bû. Bo nimûne, stêra pênc-qalî, an jî pentagram, sembola xwedawend Athena bû. În: Di çanda çînî de, stêrk bi qeder û bextê re têkildar bû. Tattoyên stêrk di nav mirovên ku bi stêrnasiyê bawer dikin de populer bûne. Di çanda nûjen de tattoşên stêrk: Bi hatina tattoos di çanda rojavayî de, stêrk bûye motîfek populer. Pir caran bi xewn, hêvî û xwestekan ve girêdayî ye. Van tattoos dikarin li gorî sêwiran û çarçovê ve şêwaz û wateyên cûda hebin.

Tattoên stêrk dikarin bi şêwazên cûrbecûr bêne çêkirin, ji sade û mînîmalîst heya tevlihev û rengîn. Ew dikarin ji bo mirovên cûda wateyên cûda hebin, bawerî, xewn û riya jiyanê nîşan bidin.

Wateya tattooê ya stêr

Bi gelemperî, piraniya sêwiranên stêrka populer dê wateyên jêrîn hebin:

Xwezî

Destkeftin

Serkeftin

Şahî

Uniqueness

Rallenge

Bîlanço

Şexsî

Ji kansera pêsîrê sax dimînin

Endamê Hêzên Deryayî an Parastina Peravê

Lîstikvanê dilşewat

Veguherîna / baweriya olî

Guhertoyên nîgarên stêrkan

1. Tattoo stêrkek piçûk

Tattooek stêrkek piçûk dikare pir watedar bibe - jixwe, stêrk yek ji sembolên herî girîng ên çand û olên li cîhanê ye! Zêdekirina bandorên biriqandî dikare kesayeta weya hêja nîşan bide an destnîşan bike ku we di jiyana xwe de tiştek girîng an watedar kiriye.

2. Tattoo of star gule an comet.

Stêrkên ketî an komet, bi gotinê rast, bi gelemperî sembolên bextewariyê ne. Ji ber vê yekê sêwiranek tattoo -a stêrk dikare bibe nîşana bextê we.

3. Tattoo Roj û stêrkên Fîlîpînê (sê stêrk û yek tav).

Ev wêne, ku li ser ala Fîlîpînan xuya dike, ye tattooek populer a ku bi nijada an mîrata Fîlîpînî ye ... Di vê wêneyê de, heşt tîrêjên rojê hene, her yek parêzgehek li Fîlîpînan temsîl dike, û her sê stêrk yek ji sê komên giravên mezin ên li Fîlîpînan temsîl dikin.

4. Tattoo di forma stêrkek Celtic de.

Mîna tattoşên stêrka eşîretî, tattoşên stêrka Celtic tevliheviyek ji du hêmanên tattoo yên klasîk - stêrk û şêwaza Celtic - di sêwiranek mezin de ne. Bi tattoo-a stêrkek-îlhama Celtic-ê, hûn dikarin mîrateya xwe temsîl bikin an bi hevraweyek taybetî-îlhama Celtic-ê ve wateya girêdanbûn û bêdawiyê ronî bikin.

5. Tattoo stêrka sor û reş.

Yek ji tattoşên stêrka rengîn ên herî hevpar yek e stêrka sor û reş ku bi Deryayî û Parastina Peravê ya DY pir populer e. Vê sêwirana stêrka taybetî şêweya stêrka pênc-xalî ya ala Dewletên Yekbûyî bi rengên kembera reş û sor ên li ser nexşeyên deryayî têne dîtin vedihewîne. Ev tattoo -stêrk di heman demê de vegera malê ya keştiya wenda jî sembolîze dike.

6. Tattoo pink star.

Tattoo stêrka gulî bi gelemperî tekoşîna kesek bi penceşêra pêsîrê re sembolîze dike û ji alternatîfek mezin a tattooê ya kevneşopî ya kevroşk e. Bê guman, dema ku bi reş tê guheztin, bi şêwaza tatîkek stêrk, stêrka gulî hema dibe "punk rock" an sembola "alternatîf" a şerê bi penceşêra pêsîrê, û dîmenek bêhempa dide tattoo tattoo. mînakkirin.

7. Tattoo with a star star.

Tattoo stêrkek binefşî yek awayek e ku hûn bi reng û sembolîzma xwezayî ya stêrkê kesayeta xwe temsîl bikin. Purple têkeliyek ji enerjiya dijwar a sor û aramiya aram a şîn e; Bi vî rengî, binefşî hevsengiya hêman û hestan destnîşan dike. Dibe ku ev ne rewşa xwezayî ya pir kesan be, lê stêrk di serî de daxwaz û daxwazan kesane dike. Ji ber vê yekê sembolîzma hevgirtî ya balansa binefşî û xwesteka xwezayî ya stêrkê vê sêwiranê ji bo kesên ku li aramiya hiş û aramiyê digerin tatûkek bêkêmasî dike.

8. Stêrk û zebeş tatoş.

Di sembolîzma heywanan de, zebra hevsengî, kesayetî û azadiyê pêk tîne. Birînên wê dihêlin ku ew di gihaya dirêj a deştên Afrîkî de veşêre, xwe ji nêçîrvanan veşêre û parastina heywanan peyda bike. Yên ku hêvî dikin ku sembolîzma hêzdar a vî heywanî bi sembolîzma wekhev a stêrkê re bikin yek dikarin viya bi çend awayan bikin.

9. Butterfly and tattoo tattoo

Perperok bi gelemperî wekî sembolên jidayikbûnê têne dîtin; ji ber vê yekê, hevgirtina van kêzikên metamorphosing bi stêrkan re dikare wêneyek bêhempa biafirîne ku dê hem jidayikbûnê hem jî şopandina hin armancên ku ji hêla stêrkan ve têne destnîşan kirin sembolîze bike.

10. Tattooên stêrk û ewran.

Ewr tiştên cihêreng sembolîze dikin. в wekîdin çand û mîtolojî. Mînakî, di mîtolojiya Yewnanî û Romî de, ewr bûne mala xwedayan, û îroj gelek kes bawer dikin ku ewr sembolîzebûna têkçûn an xetereya nêz in. Lêbelê, li gorî tiştê ku hûn dixwazin ewran temsîl bikin, dê tattoşên stêrk û ewra we yek ji gelek wateyên cihêreng hebin. Mînakî, nexşeyek ku stêrkan li ezmanek tijî ewrên bahozê destnîşan dike dê diyar bike ku we ji bo bicihanîna armancên xwe demên dijwar derbas kirine. Sêwiranek din, ku stêrkên zer ên geş li qadek ewrên spî vedigire, tê vê wateyê ku yên ku we wenda kirine li cîhanek çêtir in.

11. Kulîlka stêrk û stêrk.

Kulîlk dikarin mezinbûn û pêşkeftinê sembolîze bikin; ku ji ber vê yekê tevlêkirina vê wêneyê di sêwirana tattoo -a stêrkê de awayek girîng e ku meriv astek wateyê lê zêde bike. Stêrk bi gelemperî ji bo temsîlkirina armanc û daxwazan têne bikar anîn, ji ber vê yekê berhevkirina her duyan dikare mezinbûna kesane ya ku we li hember armancên xwe bi dest xistiye nîşan bide. Bo nimûne, sosin di çandên Yewnana kevnar û Misrê de zayînê temsîl dikin ; Ji ber vê yekê xêzkirina sosin û stêrkek dikare jin û zarokê wê temsîl bike.

12. Kulîlk û stêrkek tattoo

Ev tattoo dikare serfiraziya mirinê an têkbirina travmayê sembolîze bike, ji ber ku serê serî pir caran mirinê sembolîze dike û stêrk jî pêkanîna karekî dijwar nîşan dide. Dibe ku nexşeyek din ala korsanîya navdar nîşan bide, ku seriyek li ser stêrkek bi şêwazek deryayî nîşan dide: ew dikare dualîteya hêzên ku jiyana me birêve dibin eşkere bike: xwesteka azadiyê an jî bicihanîna tiştê ku ji me tê hêvî kirin.

13. Teyrê perî û stêrkî

Ev tattoo -stêrk dikare pir jin be û bi gelemperî xeyal an xwesteka xwedêgiravî ji bo rastiyek çêtir nîşan dide. Dîmenek perî û stêrkek potansiyel dikare periyek ku li ser heyvek heyvê rûniştî ye û stêrkên biriqandî li pêş wê ne, vebike: Rastiya ku perî pir tiştek dirêj dike li ser rûyê wê yê nizmkirî tê dîtin, û stêrk dê xewna wî ya pêşerojê sembolîze bikin . Sêwirana tattoo -ya din a fantastîk periyek e ku di nav stêrkan de difire û diyar dike ku hûn bi xwe û bi pêşkeftina xwe ya ber bi armancên xwe ve bawer dikin.

14. Tattoo dil û stêrk

Tattooek dil û stêrk ji bo cîhanê daxuyaniyek bi taybetî henek, erênî û dilşewat e: jiyan xweş e û hûn di tişt û mirovan de çêtirîn dibînin!

15. Tattoo with a star and lisa.

Zêdekirina stêrkan li tatûyek rezek dikare wate û berjewendiya dîtbarî lê zêde bike. Gelek away hene ku meriv stêrkan li sêwirana nebatê ya hilkişînê zêde bike; mînak, li şûna pel an kulîlkan, hûn dikarin stêrkan li ser nebatê bicîh bikin: ev dikare armancên ku we bi dest xistine destnîşan bike. Ev tattoo dikare bi salan were nûve kirin da ku hemî pêşkeftina we destnîşan bike!

16. Tattoo star û dice.

Dice dikare bets, rîsk û şansê sembolîze bike. ... Tattooek dice li tenişta stêrk dibe ku di çanda deryayî de sêwiranek tîpîk be: gelek keştîvan, korsan û efserên deryayî dice û lîstikên din ên qumarê lîstin heya ku hûn di rêwîtiyên dirêj de dûr bin.

17. Xaç û stêrk tattoo

Tattooek xaç û stêrk dikare bibe awayek girîng ku hûn hezkiriyek ku we winda kiriye bi bîr bînin û baweriya xwe destnîşan bikin ku rojek hûn ê dîsa werin cem hev (mîna wêneyê xaçparêz ê Xiristiyan). Yek awayek kesanekirina vê tattooê ev e ku em destpêkên an tarîxa jidayikbûna her kesê li hundur an li dora stêrkê zêde bikin, an peyamek wekî "Di Aştiyê de Bimînin" ku di binê xaçê de hatî nivîsandin bicîh bikin.

18. Tattoo Star of David

Stêrka Dawid - sembolek girîng a Cihûtiyê ye. Li Almanya Nazî, ji Cihûyan hat xwestin ku vê sembolê li cilên xwe dirûtî bikin da ku di her kêliyê de bêne nas kirin. Ev tattooê bêkêmasî ye ji bo her kesê ku dixwaze baweriya xwe ya Cihû nîşan bide. Meriv dikare bi hêsanî kesane bibe ku baweriya xweya kesane û naveroka baweriyên xwe nîşan bide. Mînakî, sêwiranek bêhempa ya Stêrka Dawid a tattoo dikare bibe tîpek Hebrewbranî an peyvek kurt a di hundurê stêrkek de. Ew dibe ku peyv an ramanek ku ji bo we girîng e, an destpêkên kesekî ku we wenda kiriye be.

19. Tattoo Flaming Star

Agir dikare êrîşkarî, hêrs, xwestek, veguherîn û guheztin, û hem jî xwesteka weya ku hûn bi her bihayê bigihîjin armancên xwe destnîşan bike. Têkiliya stêrk û pêtên di sêwirana tattoo -ê de dikare destnîşan bike ku we serfiraziya xwe bi dest xistiye an ku hûn ji agirê jiyanê derbas bûne û ji berê jî bi hêztir in.