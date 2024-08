29 Tattoos Barcode (Û Wateya Ew Çi)

Barkod pergalek kontrolê ye ku ji hêla skanerek optîkî ve tê kontrol kirin ku dikare rêzek rêzikên vertîkal ên li ser etîketekê bixwîne. Pergal yekem car di salên 1950-an de hate bikar anîn û ji bo baştirkirina kargêriya hilberînê hate îcadkirin.

Wateya tattooek barcode

Çend sal berê, tattookirina barkodê bû çalakiyek moda. Gelek kes ji hêla vê tiryakê ya populer ve hatine kişandin. Di destpêkê de ew sembola nasnameyê bû, lê ji bo gelek kesan ew di heman demê de celebek nerazîbûna li dijî xerîdarparêziyê bû, rexneyek tûj li civaka xerîdar a ku em tê de dijîn, ku em hemî tê de xwe tê de dibînin, hilberên bazirganî û ku her tişt bihayekî wê heye. Yên din bi tenê bawer dikin ku ew li dijî civaka ku em niha tê de dijîn kiryarek serhildan û bêqanûnî ye.

Di rêzefîlma TV ya 2000-an de Dark Angel, ku ji hêla James Cameron ve hatî afirandin, karakterê sereke tattooek barkodê li ser pişta serê xwe kir ji ber ku ew hilberek genetîkî bû ku ji bo leşkeriyê hatî afirandin. Vê yekê di wê demê de beşdarî mezinbûna vê celebê tattooê kir.

Sembola di pirsê de pir hêsan e. Ew rêzek rêzikên paralel ên vertîkal ên bi mezinahî û dûrahiyan cihêreng e. Li jêr hejmar û/an tîp hene. Em bi gelemperî vê cîhê bikar tînin da ku hêmanên ku di jiyana kesê tattoo de tiştek girîng temsîl dikin bi cîh bikin.

Pêşveçûna teknolojîk

Naha, her çend tattoşên barcode berdewam in li daxwaziyê, tattooên kodê QR yên herî populer in. Ev rêyek nû ya tomarkirin an nasîna tiştan e ku bi karanîna serîlêdanek taybetî li ser cîhazên mobîl bikar tîne.

Popularity of tattoos barcode

Barcode tattoo celebek bêhempa û pir populer a tattooê ye ku di van salên dawî de xeyala mirovan kişandiye. Ev şêwaza tattooê xwediyê wateya sembolîk e û dikare li gorî çarçove û vebijarkên kesane yên xwedan şîroveyên cûda hebe. Li vir çend sedemên ku tattoşên barcode ewqas populer bûne hene:

Taybetmendî û şêwaz: Tattoyên barkodê sêwiranek xweşik û nûjen e ku dikare ji her kesî re bêhempa be. Ev celeb tattoo dikare di şêwaz û cûrbecûr cûda de were çêkirin, ku ew di nav evîndarên tattooê de populer dike. Sembolîzm û wateya: Barkod bi gelemperî bi civaka xerîdar û hilberîna girseyî re têkildar in, ku dibe ku rexneyek çanda xerîdar nîşan bide an jî di civaka girseyî de bibe sembola kesayetiyê. Ev dikare bibe rêyek ku hûn taybetmendî û serxwebûna xwe diyar bikin. Çîrok û bîranînên kesane: Ji bo hin kesan, tattooek barkodê dikare bibe rêyek ji bo bîranîna tarîx, nav an bûyerên girîng ên di jiyana wan de bi girêdana wan bi hilberên xerîdar re. Ev dikare bibe rêyek ji bo rêzgirtina bîranîna kesek an bûyerek. Lîstik û henek: Hin kes tattooek barkodê wekî rêyek hildibijêrin ku orîjînal û hestiyariya xwe ronî bikin. Ev şêwaza tattooê dikare razber û razdar be, ku balê dikişîne û eleqeyê diafirîne. Sêwirana teknîkî: Tattoên barkodê ji bo afirandina bandorek rastîn pêdivî ye ku hunerî û darvekirina teknîkî ya hêja hewce bike. Ev dikare ji bo hunermendên tattooê re dijwariyek be û ji bo mirovên ku qîmetê didin huner û profesyoneliyê balkêş be.

Tattoyên barkodê dikarin ji bo mirovên cihêreng xwedî wate û şîroveyên cihê bin û ji ber taybetî û girîngiya wan a sembolîk populerbûna xwe berdewam bikin.

Fikrên Tattoo

Van tattoos hêsan in: tenê xêzên paqij, bi gelemperî di reş de, bikişîne da ku wan şekil bide. Lêbelê, hin kes dikarin vê an wê hûrguliyê, wek rengek piçûk an şeklên piçûk (stêrk, dil...), hetta yên neyînî jî, li kodê bixwe zêde bikin. Ji bo bidestxistina vê sêwiranê ne hewce ye ku teknîkek mezin hebe - lê girîng e ku xet pir nêzikî hev nebin ji ber ku bi demê re tattoo dikare sêwirana xweya orjînal winda bike.

Dema ku dor tê ser perçeyên laş ên ku herî zêde têne bikar anîn, ne ecêb e ku pişta stûyê herî populer e, lê destikên destan jî pir daxwaz in.