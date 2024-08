36 Tattoos Xwedawenda Dad û Dadwerî (Û Wateya Wan)

Sembola edaletê dibe ku pîvanek yek be, jinek şûr di destê xwe de ye, çavên xwe girêdaye û/an jî terazûyek hilgirtiye. Her hêmanek ku sembola dadmendiyê temsîl dike, xwedî wateyek û wateya xwe ye. Ka em binihêrin ka her yek çi sembol dike, da ku hûn sêwirana tattooê ya ku kesayetiya weya rast diyar dike bibînin.

Libra di şîroveyên xwe yên cihêreng de hevsengiyê temsîl dike - meriv dikare bibêje, di aliyên cûda yên jiyanê de - wekî tiştek rast e. Ev dikare hevsengiya hestyarî, pîşeyî an laşî be. Karê wê ew e ku di navbera her du hêman de wekheviyê ava bike û nakokiyên di navbera aliyan de bi dawî bike. Ji ber vê yekê heke hûn li ser girtina tattooek pîvanê difikirin, zanibin ku tattoşa we dê ji we re bêje ku hûn hewl didin ku di jiyana xwe de hevsengiyê biparêzin.

Jina çavgirtî, bi gelemperî cil û bergek li xwe kiriye, sembola edaleta kor temsîl dike. Em ji bîr nekin ku ji bo ku hevoka xwe bi cih bîne û hevsengiya windabûyî vegerîne, bi gelemperî di destekî xwe de terazûyê ku sembola hevsengiyê ye, di destê din de jî şûr digire. Ev wêne wêneyê xwedawend Themis, xwedawenda edaletê ye. Yên ku van tattooan li xwe dikin wekî biryardêrên bêalî têne hesibandin.

Girêdana çavan tê wê maneyê ku edalet kor e, lê çavê kor her tim tune ye û di vê rewşê de tê wê maneyê ku edalet ne ew qas kor e ku meriv difikire.

Şûr jî sembola edaletê ye. Hin sêwiran şûrek berevajî nîşan didin, hinên din jî şêr nîşan didin, ku tê vê wateyê ku rastdarî bi hêz tê.

Em dikarin “çavê edaletê” jî wekî sembola edaletê binirxînin. Kesên ku vê sêwirana tattoq li laşê xwe dikin, peyama çavê her tiştî radigihînin, çavê hişyar ku aştî û aramiya mirovan misoger dike.

Ev tattoo her ku diçe nûjentir dibin û bêtir û bêtir kes wan li laşê xwe digirin. Pîvan li ser pişta jorîn xweş xuya dike ji ber ku sêwirana bi tevahî tê de tê, lê hûn dikarin sîng an destikê jî hilbijêrin. Ji hêla din ve, wêneyê xwedawenda Themis dikare li cîhek dirêjtir, mînakî, li ser mil, sîng an piştê were danîn.

Çima tattoşên edalet û xwedawenda edaletê populer in?

Tattoên ku ji bo mijara dadmendiyê û xwedawenda dadweriyê hatine veqetandin, ji ber wateyên sembolîk ên kûr ên ku ew hildigirin, û her weha komeleyên dîrokî û çandî yên bi wan re têkildar in, populer in.

Sembolîzma edaletê: Fikra edaletê di gelek civakan de yek ji nirxên bingehîn e. Tattooek pîvan an sembolên din ên dadweriyê dikare bibe rêyek ji bo îfadekirina baweriya bi dadweriyê, û her weha xwestekek ji bo wê di jiyana xwe de. Komeleyên bi hiqûq û edaletê: Di wêneyên xwedawenda dadweriyê de, mîna Dadmendiyê, tattoos dikarin hurmeta qanûnê, pabendbûna bi rêgezan û baweriya bi hewcedariya pêkanîna pîvanên qanûnî nîşan bidin. Wateya dîrokî: Wêneyên bi heybet ên xwedawenda edaletê, wek Maya, Themis an Astraea, di dîrok û çanda gelek gelan de xwedî rehên kûr in. Tattoos bi wêneyên xwe dikare bibe rêyek ku rêzgirtina ji mîrateya dîrokî û kevneşopiyên çandî re nîşan bide. Estetîk û şêwaz: Wêneyên edaletê û xwedawenda dadmendiyê dikarin bi formên xweşik û estetîk xweş werin xuyang kirin, ku wan di nav evîndarên tattooan de wekî karên hunerî populer dike. Nirx û baweriyên kesane: Ji bo gelek kesan, tattoşên dadwerî dikare bibe rêyek ku baweriyên xwe yên kesane, baweriya bi rastî û durustî, û daxwaza edaletê li cîhanê diyar bikin.

Ji ber vê yekê, tattooên ku ji dadmendiyê û xwedawenda dadmendiyê re têne veqetandin ji ber wateyên wan ên sembolîk ên kûr, bedewî û şiyana îfadekirina bawerî û nirxên kesane populer in.